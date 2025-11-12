Jeux de société pour tous Médiathèque Mauléon-Licharre

Jeux de société pour tous

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

La médiathèque de Mauléon organise un après-midi ludique.

Pantxoa Hillau, Élisabeth Hermil et Fabienne Sudriaux seront présents pour vous permettre de passer un moment agréable, en famille ou entre amis, en jouant à des jeux de société. Nous retrouverons les jeux de L’ile ô Jeux ainsi que des jeux de la ludothèque de Navarrenx. Ces derniers restent à disposition sur une table de la médiathèque pour ceux qui désirent jouer en-dehors des temps d’animations et sont renouvelés chaque mois. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser! Sur inscription. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

English : Jeux de société pour tous

German : Jeux de société pour tous

Italiano :

Espanol : Jeux de société pour tous

L’événement Jeux de société pour tous Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque