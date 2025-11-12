Jeux de société pour tous Médiathèque Mauléon-Licharre
Jeux de société pour tous
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
La médiathèque de Mauléon organise un après-midi ludique.
Pantxoa Hillau, Élisabeth Hermil et Fabienne Sudriaux seront présents pour vous permettre de passer un moment agréable, en famille ou entre amis, en jouant à des jeux de société. Nous retrouverons les jeux de L’ile ô Jeux ainsi que des jeux de la ludothèque de Navarrenx. Ces derniers restent à disposition sur une table de la médiathèque pour ceux qui désirent jouer en-dehors des temps d’animations et sont renouvelés chaque mois. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser! Sur inscription. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
