Jeux de société pour tous Médiathèque Mauléon-Licharre
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Jeux de société pour tous
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 17:00:00
Date(s) :
2026-10-14
C’est la rentrée à la médiathèque, les ateliers jeux de société sont de retour à partir de mercredi 9 septembre de 15h à 17h et tous les 2èmes mercredis du mois. Venez partager un moment convivial et joyeux en famille ou entre amis, avec Fabienne, Elisabeth et Pantxoa qui vous feront découvrir des jeux de la ludothèque de Navarrenx, pour tous les goûts et tous les âges. Sur inscription. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Jeux de société pour tous
L’événement Jeux de société pour tous Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque
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