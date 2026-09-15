Jeux de société pour tous Médiathèque Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Jeux de société pour tous

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :

2026-10-14

C’est la rentrée à la médiathèque, les ateliers jeux de société sont de retour à partir de mercredi 9 septembre de 15h à 17h et tous les 2èmes mercredis du mois. Venez partager un moment convivial et joyeux en famille ou entre amis, avec Fabienne, Elisabeth et Pantxoa qui vous feront découvrir des jeux de la ludothèque de Navarrenx, pour tous les goûts et tous les âges. Sur inscription. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Jeux de société pour tous

L’événement Jeux de société pour tous Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque