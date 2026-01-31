Jeux de société RIG Malville Nantes
Jeux de société RIG Malville Nantes jeudi 26 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Senior, Personne en situation de handicap, Adulte, Tout public
Activités partagées, parfois en audition du groupe vocal « Et si vous chantiez », des jeux à disposition, en été des jeux d’exterieur, le café-collation préparés par les professionnels d’accueilLes jeudis
RIG Malville Nantes 44000
02 40 76 95 77
