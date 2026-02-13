Jeux de société, RIG Malville, Nantes

Jeux de société 16 – 27 février RIG Malville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:30:00+01:00 – 2026-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:00:00+01:00

Activités partagées, parfois en audition du groupe vocal « Et si vous chantiez », des jeux à disposition, en été des jeux d’exterieur, le café-collation préparés par les professionnels d’accueil

Les jeudis

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 95 77 »}]

Au choix, des jeux connus ou à découvrir