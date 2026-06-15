JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Chinian
JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Chinian mardi 7 juillet 2026.
Saint-Chinian
JEUX DE SOCIÉTÉ
Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-30 2026-08-13
La médiathèque vous accueille en extérieur pour une soirée jeux de société dans le jardin du cloître.
Que vous soyez novices ou passionnés, venez partagez un moment convivial en famille ou entre amis.
La médiathèque vous accueille en extérieur pour une soirée jeux de société dans le jardin du cloître.
Que vous soyez novices ou passionnés, venez partagez un moment convivial en famille ou entre amis. .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85
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English :
The library invites you to join us outdoors for a board game night in the cloister garden.
Whether you’re a beginner or a seasoned player, come enjoy a fun evening with family or friends.
L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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