Jeux de société Saint-Lin

Bibliothèque Saint-Lin Deux-Sèvres

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Organisé par le réseau Lectures Nomades.

En décembre, ne manquez pas

Marlène & Nade, qui viendront conter pour les familles en musique et en kamishibaï sur le thème des Fêtes.

♥ le dernier On s’lit tout de l’année, le café-papote du dimanche.

et les traditionnelles après-midis jeux de société.

Comme nos bibliothèques, toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous ! .

Bibliothèque Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

