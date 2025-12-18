Jeux de société Saint-Lin
Jeux de société Saint-Lin lundi 22 décembre 2025.
Jeux de société
Bibliothèque Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Organisé par le réseau Lectures Nomades.
En décembre, ne manquez pas
Marlène & Nade, qui viendront conter pour les familles en musique et en kamishibaï sur le thème des Fêtes.
♥ le dernier On s’lit tout de l’année, le café-papote du dimanche.
et les traditionnelles après-midis jeux de société.
Comme nos bibliothèques, toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous ! .
Bibliothèque Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Saint-Lin a été mis à jour le 2025-12-16 par CC Val de Gâtine