Jeux de société Saint-Lin
Jeux de société Saint-Lin lundi 30 mars 2026.
Jeux de société
Bibliothèque Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Organisé par le réseau Lectures Nomades.
Les traditionnelles après-midis jeux de société .
Bibliothèque Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Saint-Lin a été mis à jour le 2026-03-05 par CC Val de Gâtine