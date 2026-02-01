Jeux de société Rue de la République Salins-les-Bains

Jeux de société

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Après-midi jeux de société

Un après-midi sous le signe du jeu pour commencer les vacances !

Avec de nouveaux jeux Dorformantik, Mon p’tit Everdell, Mimose & Sam, et bien d’autres !

Goûter offert. À partir de 3 ans, Accès libre .

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

