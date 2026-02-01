Jeux de société

Médiathèque Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Jeux de société de 10h à 12h et de 14h à 17h avec Julien Morel. A partir de 10ans, sur inscription .

Médiathèque Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Sancey a été mis à jour le 2026-02-03 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE