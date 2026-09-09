Jeux de société Médiathèque Alain Cartier Sancey

Informations pratiques

Sancey

Jeux de société

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Sur inscription, à partir de 10 ans .

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Sancey a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE