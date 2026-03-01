Jeux de société Scey-Maisières
Jeux de société Scey-Maisières jeudi 12 mars 2026.
Jeux de société
Salle de la Mairie Scey-Maisières Doubs
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12 2026-03-27 2026-03-28
Que vous soyez en famille, entre amis ou seul, vous êtes bienvenue !
Venez découvrir de nouveaux jeux ou faire découvrir les vôtres. .
Salle de la Mairie Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 68 78 36
English : Jeux de société
