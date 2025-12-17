Jeux de société séniors Espace Socioculturel Paray-le-Monial
Jeux de société séniors Espace Socioculturel Paray-le-Monial mardi 6 janvier 2026.
Jeux de société séniors
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19
Spécial séniors. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Convivialité, découverte et partage. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société séniors
L’événement Jeux de société séniors Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I