Jeux de société Soirée animé par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Jeux de société Soirée animé par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11 21:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Les bénévoles de l’association de L’Autre Lieu vous donnent rendez-vous dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas pour un moment convivial autour de jeux de société le mercredi 11 février à partir de 18h30. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : Jeux de société Soirée animé par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu

