Jeux de société Tence
Jeux de société Tence vendredi 13 février 2026.
Jeux de société
Préau du collège Tence Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Un parc de jeux XXL installé au préau de l’école publique pendant les vacances d’hiver.
Structures gonflables.
Ouvert à tous. Chaussettes obligatoires.
Restauration sur place crêpes, hot-dogs… et vin chaud!
.
Préau du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amicale.tence@gmail.com
English :
An XXL playground installed in the public school playground during the winter vacations.
Inflatable structures.
Open to all. Socks mandatory.
On-site catering: pancakes, hot dogs… and mulled wine!
L’événement Jeux de société Tence a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon