Jeux de société Thionville
Jeux de société Thionville mercredi 18 mars 2026.
Jeux de société
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18
L’équipe de la médiathèque vous propose une sélection de jeux de société à destination de toute la famille.
Stratégie, réflexion, imagination… Il y en aura pour tous les goûts !
Venez (re)découvrir des jeux originaux au graphisme surprenant pour un moment d’échange et de bonne humeur.Enfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The mediatheque team offers a selection of board games for the whole family.
Strategy, reflection, imagination… There’s something for everyone!
Come and (re)discover original games with surprising graphics for a moment of exchange and good humor.
L’événement Jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-02-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME