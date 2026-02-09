Jeux de société Thionville

Jeux de société

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

2026-03-18

L’équipe de la médiathèque vous propose une sélection de jeux de société à destination de toute la famille.

Stratégie, réflexion, imagination… Il y en aura pour tous les goûts !

Venez (re)découvrir des jeux originaux au graphisme surprenant pour un moment d’échange et de bonne humeur.Enfants

The mediatheque team offers a selection of board games for the whole family.

Strategy, reflection, imagination… There’s something for everyone!

Come and (re)discover original games with surprising graphics for a moment of exchange and good humor.

