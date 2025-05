Jeux de société – Thiron-Gardais, 27 mai 2025 14:00, Thiron-Gardais.

Eure-et-Loir

Jeux de société 3 rue de gardais Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 14:00:00

fin : 2025-06-10 16:30:00

Date(s) :

2025-05-27

2025-06-10

2025-06-24

2025-07-08

2025-07-22

Le réseau social de l’ADMR « LISA » organise des après-midi jeux de société à la salle des fêtes Jacques Loizeleur à Thiron-Gardais.

Gratuit

Réservation obligatoire

.

3 rue de gardais

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 42 87 38 19 lisa@fede28.admr.org

English :

The ADMR « LISA » social network organizes board game afternoons at the Jacques Loizeleur village hall in Thiron-Gardais.

Free

Reservations required

German :

Das soziale Netzwerk der ADMR « LISA » organisiert Nachmittage mit Gesellschaftsspielen im Festsaal Jacques Loizeleur in Thiron-Gardais.

Kostenlos

Reservierung erforderlich

Italiano :

La rete sociale ADMR « LISA » organizza pomeriggi di giochi da tavolo presso la sala del villaggio Jacques Loizeleur a Thiron-Gardais.

Gratuito

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

La red social « LISA » de la ADMR organiza tardes de juegos de mesa en la sala de fiestas Jacques Loizeleur de Thiron-Gardais.

Gratis

Reserva obligatoria

L’événement Jeux de société Thiron-Gardais a été mis à jour le 2025-05-22 par OT DU PERCHE