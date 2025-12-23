Jeux de société

Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 15:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

JEUX DE SOCIETÉ

Rendez-vous au Bar Restaurant de l’Ouanne pour

un après-midi gourmand et ludique ! Vous

pourrez déguster de la galette des rois, ou encore

des pizzas ou des burgers en soirée, pour

accompagner vos parties de jeux. Ouvert à tous ! .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 48 15 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BOARD GAMES

L’événement Jeux de société Triguères a été mis à jour le 2025-12-23 par OT 3CBO