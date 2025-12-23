Jeux de société, Triguères
Jeux de société, Triguères vendredi 9 janvier 2026.
Jeux de société
Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 15:00:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
JEUX DE SOCIETÉ
Rendez-vous au Bar Restaurant de l’Ouanne pour
un après-midi gourmand et ludique ! Vous
pourrez déguster de la galette des rois, ou encore
des pizzas ou des burgers en soirée, pour
accompagner vos parties de jeux. Ouvert à tous ! .
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 48 15 93
English :
BOARD GAMES
