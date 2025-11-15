Jeux de société Varennes-Changy
Jeux de société Varennes-Changy samedi 15 novembre 2025.
Jeux de société
12 rue de lorris Varennes-Changy Loiret
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Après-midi et Soirée jeux de société
Soirée jeux de société pour les enfants de 14h30 à 17h30. Adultes de + de 18 ans, à partir de 19h30, chacun apporte de quoi grignoter et trinquer. Chacun apporte des jeux à faire découvrir aux participants. 0 .
12 rue de lorris Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire lesaventuriersdujeu45290@gmail.com
English :
Afternoon and evening board games
German :
Nachmittage und Abende mit Gesellschaftsspielen
Italiano :
Giochi da tavolo pomeridiani e serali
Espanol :
Juegos de mesa por la tarde y por la noche
L'événement Jeux de société Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-11-08