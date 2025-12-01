JEUX DE SOCIÉTÉ Vigneux-de-Bretagne
JEUX DE SOCIÉTÉ Vigneux-de-Bretagne samedi 13 décembre 2025.
JEUX DE SOCIÉTÉ
8 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Venez découvrir des jeux adaptés à tous les âges
La bibliothèque municipale propose des animations autour des jeux de société, organisées en partenariat avec La Maison des Jeux de Nantes.
Ces ateliers s’adressent à tous, petits et grands, débutants ou joueurs confirmés. Les jeux proposés seront familiaux, courts et accessibles, parfaits pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.
Sur inscription .
+33 2 40 57 36 87 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
English :
Discover games for all ages
