JEUX DE SOCIÉTÉ Vigneux-de-Bretagne

JEUX DE SOCIÉTÉ

8 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Venez découvrir des jeux adaptés à tous les âges

La bibliothèque municipale propose des animations autour des jeux de société, organisées en partenariat avec La Maison des Jeux de Nantes.

Ces ateliers s’adressent à tous, petits et grands, débutants ou joueurs confirmés. Les jeux proposés seront familiaux, courts et accessibles, parfaits pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.

Sur inscription .

8 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 36 87 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

English :

Discover games for all ages

