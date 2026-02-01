Jeux de sociétés A vos marques, prêts, jouez ! Tous publics Ferrette

Jeux de sociétés A vos marques, prêts, jouez ! Tous publics

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Des jeux pour tous les âges dès 1 an, (enfants, familles, ados/adultes), dans des espaces dédié et une bibliothécaire sera disponible pour vous aider si besoin.

Pendant les vacances scolaires, venez découvrir la sélection de jeux des bibliothécaires et jouer en famille ou entre amis. Il y aura des jeux pour tous les âges dès 1 an, pour les enfants, les familles, pour les ados/adultes, et de tout type (stratégie, langage, culture G, ambiance, cartes, motricité…).

Des espaces dédiés seront en place, et une bibliothécaire sera disponible pour vous aider si besoin à prendre en main le jeu ! .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Games for all ages from 1 (children, families, teens/adults), in dedicated areas, and a librarian will be on hand to help if needed.

