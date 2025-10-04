Jeux de sociétés Bibliothèque De Saint Victor En Marche Saint-Victor-en-Marche

Jeux de sociétés Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Saint Victor En Marche

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Matinée jeux de société

Venez passer un moment convivial à la bibliothèque de Saint-Victor-en-Marche lors d’une matinée entièrement dédiée aux jeux de société ! Jeux de stratégie, de réflexion, de hasard ou de coopération : il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis, de découvrir de nouveaux jeux et de partager un moment ludique et chaleureux.

Bibliothèque De Saint Victor En Marche Le Bourg 23000 Saint-Victor-en-Marche

