Jeux de sociétés et puzzles Sous la médiathèque La Haye

Jeux de sociétés et puzzles
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche
Début : 2026-01-20 16:30:00
fin : 2026-01-20 18:30:00
2026-01-20
Viens jouer en famille, pour tout public et accueilli par un animateur professionnel. .
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
