JEUX DE SOCIETES Valras-Plage mardi 28 octobre 2025.

2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société pour tous les âges. Stratégie, fun et convivialité garantis en famille ou entre amis ! Entrée libre sur inscription.

Entrée libre sur inscription. .

2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Come and discover or rediscover board games for all ages. Strategy, fun and conviviality guaranteed with family and friends! Free entry with registration.

German :

Entdecken Sie Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen oder entdecken Sie sie wieder. Strategie, Spaß und Geselligkeit mit der Familie oder mit Freunden sind garantiert! Freier Eintritt nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire i giochi da tavolo per tutte le età. Strategia, divertimento e convivialità garantiti in famiglia o con gli amici! Ingresso gratuito previa registrazione.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir los juegos de mesa para todas las edades. Estrategia, diversión y convivencia garantizadas en familia o entre amigos Entrada gratuita previa inscripción.

