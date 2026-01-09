Jeux de Théâtre Salle de spectacle Magnac-Laval

Jeux de Théâtre

Salle de spectacle Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez vous amuser à la salle des spectacles lors de cet atelier animé par Geneviève, Joëlle et Vincent. Ouvert à tous de 8 à 88 ans. .

Salle de spectacle Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 43 93 tierslieumagnac87@gmail.com

English : Jeux de Théâtre

