Jeux de Théâtre

Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28

Atelier de jeux de théâtre et improvisation pour tout âge. .

Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

English : Jeux de Théâtre

L’événement Jeux de Théâtre Magnac-Laval a été mis à jour le 2025-12-05 par Terres de Limousin