Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Salle du château d’eau Saint-Nicolas-de-Redon
Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Salle du château d’eau Saint-Nicolas-de-Redon samedi 4 octobre 2025.
Jeux de Vilaine Festival de jeux de société
Salle du château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
.
Salle du château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 01 39 67 gauthier.fumery@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2025-09-27 par ADT44