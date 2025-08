JEUX D’EAU Clermont-l’Hérault

mercredi 27 août 2025.

JEUX D’EAU

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Activités et expériences sur le thème de l’eau. Organisé avec la commune de Clermont-l’Hérault dans le cadre du programme Quartiers 2030 . Autres animations avec “La Palanquée” au terrain de hand-ball face au gymnase Rebichon.

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

Activities and experiments on the theme of water. Organized with the commune of Clermont-l?Hérault as part of the « Quartiers 2030 » program. Other activities with ?La Palanquée? at the handball court opposite the Rebichon gymnasium.

German :

Aktivitäten und Experimente rund um das Thema Wasser. Organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Clermont-l’Hérault im Rahmen des Programms « Quartiers 2030 ». Weitere Aktivitäten mit La Palanquée auf dem Handballfeld gegenüber der Sporthalle Rebichon.

Italiano :

Attività ed esperimenti sul tema dell’acqua. Organizzato con il Comune di Clermont-l’Hérault nell’ambito del programma « Quartiers 2030 ». Altre attività con « La Palanquée » al campo di pallamano di fronte alla palestra Rebichon.

Espanol :

Actividades y experimentos sobre el tema del agua. Organizadas con el ayuntamiento de Clermont-l’Hérault en el marco del programa « Quartiers 2030 ». Otras actividades con « La Palanquée » en el campo de balonmano situado frente al gimnasio Rebichon.

