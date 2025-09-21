Jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Jeux d’eau Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

En suivant les allées du parc, découvrez de nombreux bassins et fontaines, animées par des jeux d’eau qui perpétuent le savoir-faire des fontainiers florentins du XVIIe siècle, dont André le Nôtre s’est inspiré pour dessiner le domaine et son parc.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141120290 http://saint-cloud.monuments-nationaux.fr Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud

