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Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes

Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes

Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Périscolaire

Ville : 24460 Négrondes

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Négrondes

Jeux d’eau et bulles de savons

Périscolaire Négrondes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Dès 18 mois   .

Périscolaire Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86 

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English : Jeux d’eau et bulles de savons

L’événement Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère

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