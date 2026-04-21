Négrondes

Jeux d’eau et bulles de savons

Périscolaire Négrondes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dès 18 mois .

Périscolaire Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

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English : Jeux d’eau et bulles de savons

L’événement Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère