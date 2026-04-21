Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes
Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes mercredi 17 juin 2026.
Négrondes
Jeux d’eau et bulles de savons
Périscolaire Négrondes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Dès 18 mois .
Périscolaire Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux d’eau et bulles de savons
L’événement Jeux d’eau et bulles de savons Négrondes a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Négrondes (Dordogne)
- Le village des meilleures truffes du Périgord Négrondes Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des Fontaines Négrondes Dordogne 1 mai 2026
- Atelier Parents, parlons numérique Négrondes 6 mai 2026
- Marché de nuit Négrondes 10 juillet 2026