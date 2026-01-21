Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy

Clécy Calvados

L’accueil de loisirs UFCV de Thury-Harcourt-le-Hom et les bibliothèques du territoire Cingal Suisse Normande vous invitent à partager un moment sympa autour du jeu d’échecs

L’accueil de loisirs UFCV de Thury-Harcourt-le-Hom et les bibliothèques du territoire Cingal Suisse Normande vous invitent à partager un moment sympa autour du jeu d’échecs ! Que vous soyez débutant ou stratège confirmé, venez affronter ou rencontrer d’autres joueurs, petits et grands, autour du célèbre plateau à 64 cases. Bonne humeur et plaisir de jouer garantis ! .

7 Rue Arsène Delavigne Clécy 14570 Calvados Normandie

The UFCV leisure centre in Thury-Harcourt-le-Hom and the libraries in the Cingal Suisse Normande area invite you to share a fun time playing chess.

