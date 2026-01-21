Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer Mairie Saint-Omer

Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-02-04 2026-03-04

L’accueil de loisirs UFCV de Thury-Harcourt-le-Hom et les bibliothèques du territoire Cingal Suisse Normande vous invitent à partager un moment sympa autour du jeu d’échecs ! Que vous soyez débutant ou stratège confirmé, venez affronter ou rencontrer d’autres joueurs, petits et grands, autour du célèbre plateau à 64 cases. Bonne humeur et plaisir de jouer garantis ! .

Saint-Omer 14220 Calvados Normandie

English : Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer

The UFCV leisure centre in Thury-Harcourt-le-Hom and the libraries in the Cingal Suisse Normande area invite you to share a pleasant moment playing chess.

