Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer Mairie Saint-Omer

Informations pratiques

Saint-Omer

Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer

Mairie Bibliothèque Saint-Omer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-11-04 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-11-04 2026-12-02

L’accueil de loisirs UFCV de Thury-Harcourt-le-Hom et les bibliothèques du territoire Cingal Suisse Normande vous invitent à partager un moment sympa autour du jeu d’échecs

L’accueil de loisirs UFCV de Thury-Harcourt-le-Hom et les bibliothèques du territoire Cingal Suisse Normande vous invitent à partager un moment sympa autour du jeu d’échecs !

Que vous soyez débutant ou stratège confirmé, venez affronter ou rencontrer d’autres joueurs, petits et grands, autour du célèbre plateau à 64 cases.

Bonne humeur et plaisir de jouer garantis ! .

Mairie Bibliothèque Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 61 61

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English : Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer

The UFCV Leisure Centre in Thury-Harcourt-le-Hom and the libraries in the Cingal Suisse Normande area invite you to come and enjoy a fun time playing chess

L’événement Jeux d’échecs à la bibliothèque de Saint-Omer Saint-Omer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande