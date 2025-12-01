Jeux d’Échecs Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy

Bibliothèque le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela

Cette année encore la médiathèque en partenariat avec l’association L’échiquier des Templiers de Pléboulle, organise un atelier « Jeu d’échecs ». Ce cycle de rencontres est conçu pour les débutants, petits et grands, qui souhaitent apprendre les règles, s’initier à la stratégie, et partager un moment convivial autour du jeu.

Après avoir acquis les bases, un cycle de renforcement débutera en janvier 2026, pour consolider les savoirs et développer les compétences des joueurs.

L’atelier est gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Pour participer, inscrivez-vous à l’accueil ou contactez la médiathèque par téléphone ou e-mail. Le matériel est fourni sur place. .

Bibliothèque le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

