Jeux d’Échecs Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Jeux d’Échecs

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends Nelson Mandela

Cette année encore la médiathèque en partenariat avec l’association L’échiquier des Templiers de Pléboulle, organise un atelier Jeu d’échecs pour petits et grands, pour apprendre les règles, s’initier à la stratégie, et partager un moment convivial autour du jeu.

Après avoir acquis les bases lors d’un premier cycle entre septembre et décembre, un cycle de renforcement débute en janvier 2026, pour consolider les savoirs et développer les compétences des joueurs. La saison se terminera par un tournoi le 7 juin.

L’atelier est gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Pour participer, inscrivez-vous à l’accueil ou contactez la médiathèque par téléphone ou e-mail. Le matériel est fourni sur place. .

