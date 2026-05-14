Climbach

Jeux d’échelles

Climbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Au cours de la matinée, passez du minuscule à l’infiniment grand, de la brièveté de la vie aux paysages qui peuvent sembler éternels. Sur inscription avant le 06/11, 12h.

Le géographe, le nez en l’air à observer les collines et les rivières ; l’animatrice nature, agenouillée à observer une mousse ou une fourmi. Voilà qui rythme nos balades. Ces regards sur la nature si différents, nous vous proposons de les rendre complémentaires. Au cours de la matinée, nous passerons du minuscule à l’infiniment grand, de la brièveté de la vie aux paysages qui peuvent sembler éternels. 0 .

Climbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

Over the course of the morning, move from the minuscule to the infinitely large, from the brevity of life to landscapes that can seem eternal. Registration by 06/11, 12 noon.

L’événement Jeux d’échelles Climbach a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte