Jeux d’Échelles – Festival Par Has’Art Samedi 5 juillet, 21h45 Festival Par Has’Art ! Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T21:45:00 – 2025-07-05T22:30:00

Fin : 2025-07-05T21:45:00 – 2025-07-05T22:30:00

Danseurs et circassiens, accompagnés d’artistes amateurs recrutés pour l’occasion, se lancent dans un rituel ascensionnel…

La nuit ouvre la possibilité d’une conséquence immense au mouvement. Les ombres gigantesques projetées sur les murs entrent en dialogue avec une action à la taille du corps humain pour créer un jeu d’échelle à la dimension d’un vaste espace de représentation. Un spectacle aérien d’ombres et de lumières, vertigineux et puissant à la tombée de la nuit.

Festival Par Has’Art ! parc du souvenir Emile-Fouchard Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@retouramont.com »}]

Cie Retouramont – Fabrice Guillot danse verticale nuit

Cie Retouramont