Jeux d’écriture aux cabines de plage

Gouville-sur-Mer

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

2025-07-30

Jeux d’écriture aux cabines de plage. En famille, dès 8 ans.

112 Rue de la Mer Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90

English : Jeux d’écriture aux cabines de plage

Writing games at the beach cabins. For families aged 8 and over.

German :

Schreibspiele an den Strandhütten. Für die ganze Familie, ab 8 Jahren.

Italiano :

Giochi di scrittura nelle cabine della spiaggia. Per tutta la famiglia, a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Juegos de escritura en las casetas de la playa. Para toda la familia, a partir de 8 años.

