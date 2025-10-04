Jeux d’écriture « Les mots déraillent » Bibliothèque des Herbiers Les Herbiers

Jeux d’écriture « Les mots déraillent » Bibliothèque des Herbiers Les Herbiers samedi 4 octobre 2025.

Jeux d’écriture « Les mots déraillent » Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque des Herbiers Vendée

de 11 ans jusqu’à 99 ans !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Les passagers du train « en folie » sont attendus pour un voyage immersif vers l’inattendu !

4 wagons d’écriture, un brin farfelus tangueront au rythme des lignes et de votre imagination.

Une seule valise : la bonne humeur !

Bibliothèque des Herbiers 8 rue des Bains douches 85500 LES HERBIERS Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire 02 51 67 01 71 https://bibliotheques.paysdesherbiers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 67 01 71 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.paysdesherbiers.fr/accueil/agenda »}] Bibliothèque intercommunale du réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers.

Mise en réseau des 8 bibliothèques en 2013

Un fond documentaire en circulation : 55 500 ouvrages

Une équipe professionnelle composée de 15 agents et un réseau de 103 bénévoles Un parking est situé en face de la bibliothèque

Biblis en folie 2025

@ Ministère de la Culture