Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Jeux d’écriture

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Un atelier convivial pour s’amuser avec les mots et aller vers l’écriture de soi ou des autres…

Sur inscription.

Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

