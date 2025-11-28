Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Un atelier convivial pour s’amuser avec les mots et aller vers l’écriture de soi ou des autres…
Sur inscription.
Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
English : Jeux d'écriture
