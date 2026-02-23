Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Jeux d’écriture Bellou sur Huisne Rémalard en Perche vendredi 6 mars 2026.
Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez découvrir des jeux et des aides à l’inspiration pour libérer votre plume. Marie, Nadine et Marie-Pierre nous ont concocté un nouvel atelier d’écriture plein de surprises et de convivialité !
Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
