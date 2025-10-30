Jeux d’écriture Bibliothèque municipale Varzy
Jeux d’écriture Bibliothèque municipale Varzy jeudi 30 octobre 2025.
Jeux d’écriture
Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Atelier d’écriture ludique animé par J.B. Dumonteix une invitation à écrire de façon ludique. Les fautes d’orthographe, la longueur du texte, on s’en fiche ! Gratuit .
Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88 biblio.varzy@orange.fr
English : Jeux d’écriture
German : Jeux d’écriture
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux d’écriture Varzy a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Clamecy Haut Nivernais