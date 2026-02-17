Jeux d’enfants, de Georges Bizet Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Le concert s’ouvrira avec la Sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy, œuvre tardive, d’une liberté de ton et d’une modernité saisissante, elle révèle un Debussy à la fois incisif, poétique et profondément expressif. Nous y retrouverons Valérie Aimard dans son premier langage : celui du violoncelle. Son jeu, à la fois chantant et théâtral, fera résonner toute la palette de cette sonate aux contrastes subtils.

Nous poursuivrons avec un hommage à une compositrice injustement méconnue : Cécile Chaminade. Surnommée par Bizet lui-même « mon petit Mozart », elle nous livre dans ses 6 Pièces romantiques une musique délicate, élégante et profondément expressive. Clin d’œil du destin : sa tombe repose tout près du conservatoire, au cimetière de Passy.

Enfin, le concert se conclura par une interprétation originale des Jeux d’enfants de Georges Bizet, œuvre pétillante pour piano à quatre mains. Marina Milinkovitch et Kazuko Hiyama seront au clavier, tandis que chaque pièce prendra vie sous forme de pantomime, grâce à l’interprétation de Valérie qui explore ici sa deuxième passion : l’art du mime, qu’elle maîtrise avec une sensibilité rare. Ainsi, du raffinement impressionniste de Debussy à la fantaisie théâtrale de Bizet, en passant par l’élégance romantique de Chaminade, ce programme dessine un parcours sensible où la musique dialogue avec le geste, l’imaginaire et l’enfance.

Interprètes:

Valérie Aimard – violoncelle, mime

Kazuko Hiyama – piano

Marina Milinkovitch – piano

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservation via Weezevent: https://my.weezevent.com/jeux-denfants-de-georges-bizet

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



