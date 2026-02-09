Jeux d’énigmes grandeur nature Lab71 Dompierre-les-Ormes

Jeux d’énigmes grandeur nature

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

À l’Arboretum de Pézanin, partez à l’aventure ! À l’aide d’une carte et d’une boussole, retrouvez les balises et résolvez les énigmes en équipe. À partir de 8 ans. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 Lab71@saoneetloire71.fr

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English : Jeux d’énigmes grandeur nature

L’événement Jeux d’énigmes grandeur nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)