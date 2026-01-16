Jeux d’équipe Stade Frambouhans
Jeux d’équipe Stade Frambouhans jeudi 12 février 2026.
Stade Rue du Stade Frambouhans Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-12 13:30:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
2026-02-12
Jeux d’équipe pour enfants de 6 à 10 ans .
Stade Rue du Stade Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21
English : Jeux d’équipe
L'événement Jeux d'équipe Frambouhans a été mis à jour le 2026-01-16