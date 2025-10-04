Jeux : des moments à partager Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Jeux : des moments à partager Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon samedi 4 octobre 2025.

Jeux : des moments à partager Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez profiter d’un temps de jeu en famille : jeux de construction, jeux d’éveil, jeux de société… Il y en aura pour tous les goûts !

Durant ce temps convivial, venez découvrir différents espaces de jeux pour petits et grands.

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

Biblis en folie 2025

© BmL