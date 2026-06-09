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Jeux d’été Aix-Villemaur-Pâlis

Jeux d’été Aix-Villemaur-Pâlis

Jeux d’été Aix-Villemaur-Pâlis dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : rue d'Alsace

Ville : 10160 Aix-Villemaur-Pâlis

Département : Aube

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Aix-Villemaur-Pâlis

Jeux d’été

rue d’Alsace Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Dimanche 26 juillet PÂLIS Jeux d’été. A partir de 11h sur la stade.

Structures gonflables, mât d’escalade, concours de pétanque,…

Contact +33 (0)6 33 88 16 74   .

rue d’Alsace Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74 

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English :

L’événement Jeux d’été Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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