Jeux d’été, devoirs demain Médiathèque Le Phénix Colombelles

Jeux d’été, devoirs demain Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 27 août 2025.

Jeux d’été, devoirs demain

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Annelyse, de l’association Être et Jouer vous propose de découvrir de nombreux jeux de société pour tous les âges pour bien jouer avant la rentrée !

Tout public

Annelyse, de l’association Être et Jouer vous propose de découvrir de nombreux jeux de société pour tous les âges pour bien jouer avant la rentrée !

Tout public .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Jeux d’été, devoirs demain

Annelyse, from the association Être et Jouer, invites you to discover a wide range of board games for all ages to help you get back into the swing of things!

Open to all

German : Jeux d’été, devoirs demain

Annelyse vom Verein Être et Jouer schlägt Ihnen vor, zahlreiche Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen zu entdecken, um vor dem Schulanfang gut zu spielen!

Alle Altersgruppen

Italiano :

Annelyse, dell’associazione Être et Jouer, ha raccolto una selezione di giochi da tavolo per tutte le età per farvi giocare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico!

Tutte le età

Espanol :

Annelyse, de la asociación Être et Jouer, ha reunido una selección de juegos de mesa para todas las edades con los que podrás jugar antes de que empiece el nuevo curso escolar

Todas las edades

L’événement Jeux d’été, devoirs demain Colombelles a été mis à jour le 2025-07-23 par Calvados Attractivité