Jeux d’été en Berry Léré

Jeux d’été en Berry Léré mardi 15 juillet 2025.

Jeux d’été en Berry

Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-15

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Viens t’amuser avec nous et découvrir le Berry !

Pleins d’activités proposées, des lieux à découvrir, navette comprise, il te restera juste à prévoir ton déjeuner !

Vive les vacances !

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 20 15 44 hakima-loisirs@comcompsv.fr

English :

Are you aged between 11 and 17?

Come and have fun with us and discover Berry!

We’ve got lots of activities on offer, places to discover, a shuttle service included, and all you have to do is pack your lunch!

Long live the vacations!

German :

Bist du zwischen 11 und 17 Jahre alt?

Komm mit uns, um Spaß zu haben und das Berry zu entdecken!

Es gibt viele Aktivitäten und Orte zu entdecken, der Shuttle-Service ist inklusive, du musst nur noch dein Mittagessen einplanen!

Es lebe der Urlaub!

Italiano :

Hai tra gli 11 e i 17 anni?

Vieni a divertirti con noi e a scoprire Berry!

Abbiamo tante attività in programma, tanti luoghi da scoprire, un servizio navetta incluso e tutto ciò che devi fare è preparare il tuo pranzo!

Viva le vacanze!

Espanol :

¿Tienes entre 11 y 17 años?

¡Ven a divertirte con nosotros y descubre Berry!

Te proponemos muchas actividades, muchos lugares por descubrir, servicio de transporte incluido… ¡y sólo tienes que llevar la comida!

¡Vivan las vacaciones!

L’événement Jeux d’été en Berry Léré a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois