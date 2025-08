Jeux d’extérieur & Barbecue à dispo ! Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-09-05 19:00:00

Venez profiter d’une soirée jeux d’extérieur et Barbecue à la Brasserie Tête Haute au Cellier !

L’été continue à la brasserie la Tête Haute ! Elle vous accueille ce vendredi 5 Septembre pour une soirée jeux d’extérieur et met à votre disposition un barbecue !

Rdv dès 19h

Entrée libre. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of outdoor games and barbecue at Brasserie Tête Haute in Le Cellier!

German :

Kommen Sie und genießen Sie einen Abend mit Spielen im Freien und Barbecue in der Brasserie Tête Haute in Le Cellier!

Italiano :

Venite a godervi una serata di giochi all’aperto e barbecue alla Brasserie Tête Haute di Le Cellier!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una velada de juegos al aire libre y barbacoas en la Brasserie Tête Haute de Le Cellier!

