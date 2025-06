Jeux d’extérieur – Cholet 17 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Jeux d’extérieur 13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Le centre socioculturel K’léidoscope organise une matinée pétanque. Ouvert à tous. Sur inscription jusqu’au mardi 15 juillet

​Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope@gmail.com

.

13 avenue du Président Kennedy

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 55 84 centre.kleidoscope@gmail.com

English :

The K’léidoscope socio-cultural center organizes a morning of pétanque. Open to all. Registration required by Tuesday, July 15

?info on 02 41 55 55 84 or centre.kleidoscope@gmail.com

German :

Das soziokulturelle Zentrum K’léidoscope organisiert einen Pétanque-Vormittag. Offen für alle. Nach Anmeldung bis Dienstag, den 15. Juli

?Infos unter 02 41 55 55 84 oder centre.kleidoscope@gmail.com

Italiano :

Il centro socio-culturale K’léidoscope organizza una mattinata di bocce. Aperta a tutti. Iscrizione obbligatoria entro martedì 15 luglio

informazioni al numero 02 41 55 55 84 o a centre.kleidoscope@gmail.com

Espanol :

El centro sociocultural K’léidoscope organiza una mañana de petanca. Abierto a todos. Inscripción obligatoria antes del martes 15 de julio

información: 02 41 55 55 84 o centre.kleidoscope@gmail.com

